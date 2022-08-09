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Son dakika haberi | Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 4 asker öldü

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Son dakika gündem haberi... Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri konvoyun geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri konvoyun geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Mir Ali bölgesinde, askeri konvoyun geçişi esnasında düzenlenen bombalı intihar saldırısında 22 yaşındaki Naik Shahzaib, 26 yaşındaki Naik Sajjad, 25 yaşındaki Umair Ali ve 30 yaşındaki Khurram Shah hayatını kaybetti. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili detaylara ulaşmak için gerekli araştırmaların başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Pakistan ordusu, terör tehdidini ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cesur askerlerimizin bu fedakarlıklar karşılıksız kalmayacaktır" denildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askeri aracın yoldan çıkarak araziye savrulduğu görüldü.

(Abid Mazhar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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