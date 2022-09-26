Son dakika haberi... Pakistan'da askeri helikopter düştü: 6 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Harnai bölgesinde bulunan Khost kasabası yakınlarında görev uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter düştü. Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, "Helikopterde ikisi pilot olmak üzere 6 personel hayatını kaybetti" denildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı ISPR tarafından yapılan açıklamada, helikopter kazasında yaşamını yitiren personellerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşıldı. 39 yaşındaki pilot Khurram Shahzad, 30 yaşındaki pilot Muhammad Muneeb Afzal, 44 yaşındaki Abdul Wahid, 27 yaşındaki Muhamad Imran, 30 yaşındaki Naik Jalil ve 35 yaşındaki Shoaib'in hayatını kaybettiği bildirildi. - BELUCİSTAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Helikopter Pakistan Pilot 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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