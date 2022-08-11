Haber : Son dakika haberi! Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika habere göre İzmir Çeşme'de, otoyolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir Çeşme'de, otoyolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Levent K'nin (41) kullandığı 35 RIB 49 plakalı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde Alaçatı Gişeleri ve Çeşme Gişeleri arasında saat 08.40 sıralarında bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletin viraja hızlı girmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilen kazada, motosiklet sürücüsü Levent K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan İ.A. (19) ise olay yerine gelen ambulans ile Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Alaçatı İzmir Çeşme 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title