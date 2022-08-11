Son dakika haberi! Otoyolda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika habere göre İzmir Çeşme'de, otoyolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir Çeşme'de, otoyolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Levent K'nin (41) kullandığı 35 RIB 49 plakalı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde Alaçatı Gişeleri ve Çeşme Gişeleri arasında saat 08.40 sıralarında bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletin viraja hızlı girmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilen kazada, motosiklet sürücüsü Levent K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan İ.A. (19) ise olay yerine gelen ambulans ile Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR