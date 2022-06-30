Son dakika haberi: Otomobilleriyle birbirlerine çarpıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi: Otomobilleriyle birbirlerine çarpıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Otomobilleriyle birbirlerine çarpıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile, yolda karşılaşıp birbirlerinin önünü araçla kestikten sonra silahlı kavgaya tutuştu.

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile, yolda karşılaşıp birbirlerinin önünü araçla kestikten sonra silahlı kavgaya tutuştu. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, öğleden sonra Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, otomobilleriyle seyir halindeyken yolda karşılaştı. Otomobille birbirlerinin önünü kesen taraflar, çarpışan araçlarından inerek birbirlerine kurşun yağdırdı. Av tüfeği ve tabancaların kullanıldığı kavgada 26 yaşındaki İbrahim S. ile 16 yaşındaki Adil D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Onlarda silah kartuşunun olduğu olay yerinde silah arayan polis ekipleri, bakmadık yer bırakmadı. Kavgaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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