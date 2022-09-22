Son dakika haberi... Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı, kaza sonrası sürücüler arasında gerginlik çıktı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı, kaza sonrası sürücüler arasında gerginlik çıktı Tekirdağ Çorlu'da otomobille kafa kafaya çarpışan paket servis elemanı hurdaya dönen motosikletten yaralı kurtuldu. Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı, kaza sonrası sürücüler arasında gerginlik çıktı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille kafa kafaya çarpışan paket servis elemanı hurdaya dönen motosikletten yaralı kurtuldu. Kaza sonrası sürücüler arasında yaşanan tartışmaya vatandaşlar da katılınca gerginlik yaşandı. Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selimiye Camii mevkiinden Cemaliye istikametine seyreden Özer Y. idaresindeki 22 ABC 639 plakalı otomobil, Şehit Astsubay Arif Çekiçcioğlu sokağa sapmak üzereyken, karşı yönden gelen Ahmet Ç. idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen motosiklette yaralanan paket servis elemanı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki taraf arasında gerginlik Öte yandan kazanın tarafları arasında bir süre yaşandı. Otomobil sürücüsü, sinyalini verdiğini ve kusurlu olmadığını iddia ederken, motosiklet sürücüsü de kendisinin haklı olduğunu savundu. Yaşanan gerginlik polisin gelmesiyle son buldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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