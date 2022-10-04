Son dakika haberi | Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
3. Sayfa Haberleri
Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nur Sarıbiner'in kullandığı 07 AOC 924 plakalı otomobil ile Duygu Sena Karadilme'nin kullandığı 07 AUG 331 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Karadilme, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuğunu okula götürdüğünü belirten otomobil sürücüsü ise motosikleti görmediğini dile getirdi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa