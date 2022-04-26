Otomobille çarpışan motosikletli genç yola uçtu! O anlar kamerada

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Dün Orhaniye Mahallesi'nde Arif Coşkun yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Özgür Atık'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.

YOLA DÜŞTÜ

Kazada devrilen motosikletten yola düşen Atık, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atık, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Özgür Atık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille motosikletin çarpıştığı, motosikletin devrildiği, sürücüsünün de yola savrulduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.