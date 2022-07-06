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Son dakika haberi: Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralıANKARA Emniyet şeridinde bekleyen kamyona, seyir halinde ilerleyen aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Otomobiliyle emniyet şeridinde bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü 2 yaralı

ANKARA Emniyet şeridinde bekleyen kamyona, seyir halinde ilerleyen aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 5.30 sıralarında, Dumlupınar Bulvarı Ankara-Polatlı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, emniyet şeridinde duran 06 CSL 820 plakalı kamyona, seyir halinde ilerleyen 34 NU 6434 plakalı aracın çarpası ile en sol şeride savruldu. Hurdaya dönen aracın şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçta bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı ekipler tarafından ambulanslara konularak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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