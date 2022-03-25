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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Cikcilli Mahallesi Alanya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tunahan Yüksel yönetimindeki 07 AYD 926 plakalı otomobili seyir halinde iken Ali Başçı idaresindeki 07 NG 410 plakalı motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Başçı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Başçı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Yüksel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya, Alanya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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