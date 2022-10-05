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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı hamile kadın yaşam savaşı veriyor

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Son dakika haberi... Otomobilin çarptığı hamile kadın yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberler: Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesinden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 aylık hamile kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesinden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 7 aylık hamile kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, karnındaki bebeğiyle birlikte yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesinden çıkarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Çiçek'e (27), Muhammed Uğur G., idaresindeki 27 F 7966 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla birlikte hamile kadın ağır yaralandı. Kaza sesiyle dışarıya çıkan sağlık çalışanları tarafından Ebru Çiçek'e ilk müdahale yapıldı. Yaralı kadına yerde müdahale edildiği esnada otomobil sürücüsü adeta gözyaşlarına boğularak şoka girdi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmekte güçlük yaşadı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan Çiçek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çiçek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, karnındaki bebeğiyle birlikte yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza yeri yakınlarında bulunan üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması ise dikkat çekti. Üst geçit yerine yolu kullanarak canlarını tehlikeye atan vatandaşlar, üst geçitte bulunan asansörlerin çalışmadığını ve aynı zamanda hastaların üst geçitten geçemediğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Çocuk 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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