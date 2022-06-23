Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti...Feci kaza kameralara yansıdı Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti...Feci kaza kameralara yansıdı Topun peşinden giden çocuğa otomobil çarptı, çocuk hayatını kaybetti KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa otomobilin çarpması sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgi ve iddialara göre kaza, Onikişubat İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DOC 386 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolunda seyir halindeyken 15 yaşındaki Doğukan A'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı Doğukan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası çocuğun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden Doğukan A'nın cansız bedeni Tıp Fakültesi Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de yaralandığı kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. 'Kaza anı güvenlik kamerasında' Meyana gelen trafik kazası ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yol kenarında bulunan çocuğun yola doğru koşması ve seyir halindeki otomobilin ise yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpması görüldü. Öte yandan kazanın görgü tanığı bir vatandaş ise, "Araçlar buradan hızlı gidiyor özellikle akşamları çocuklarımızdan korkuyoruz. Topun yola kaçması sonucu araçta süratli olduğundan birbirlerini fark etmiyorlar" dedi. İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa Kahramanmaraş Doğukan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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