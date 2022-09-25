Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün öğlen saatlerinde E-96 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Salihli yönüne seyir halinde olan Cafer A. idaresindeki 35 AFM 77 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Fatma Nur İtik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Fatma Nur İtik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Nur İtik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cafer A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title