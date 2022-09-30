Son dakika haberi... Otomobilin çarpıp kaçtığı ambulanstaki doktor yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarpıp kaçtığı ambulans içerisinde bulunan doktor yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2012 Sokak içerisinde vakaya giden Ali G., idaresindeki 02 ABR 770 plakalı ambulans ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıştı. Yola biranda giren otomobili fark eden ambulans sürücüsü ani fren yaptı. Yapılan frene rağmen ambulansla otomobil hafif şekilde çarpıştı. Bu esnada ambulans içerisinde görevli doktor Ayşegül Kutlu'nun yüzü ani frenden dolayı ambulans kapısına değdi. Yüzünden feci şekilde yaralanan doktora, ilk müdahaleyi ambulansta bulunan meslektaşları tarafından yapıldı. İlk müdahalesi yapılan doktor Ayşegül Kutlu olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ambulansla çarpışan otomobil ise olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN