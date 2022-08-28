Son dakika haberi! Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Hakan Vural idaresindeki 02 AAH 454 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi eski Samsat Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Gazi Erdoğan'a (8), çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Gazi Erdoğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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