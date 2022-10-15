Son dakika haberi... Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi ınşıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 araç sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Araçlar kullanılamaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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