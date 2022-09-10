Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet S. idaresindeki 06 DCY 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Şarampole ters devrilen otomobildeki yolculardan Furkan S., Süleyman S. ve Havva S. yaralandı. Sürücü Samet S. ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale Çorum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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