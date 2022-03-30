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Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Faruk Nari(40) yönetimindeki 16 KGD 88 plakalı otomobil, Çağlar sokaktan caddeye çıkan İsmail Ok(63) yönetimindeki 16 f 7441 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

Son dakika haberi! Otomobil ile motosikletin kazası kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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