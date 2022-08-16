Son dakika haberi... Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Burdur karayolu Boğazköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat A.'nın kullandığı 32 BJ 3678 plakalı otomobil ile Mehmet G.'nin kullandığı 32 GC 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 32 BJ 3678 plakalı otomobilde bulunan Rıfat A., Rıfat A., Ülker A. ve Melisa A. yaralandı. Yaralılardan Rıfat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. - BURDUR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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