Gümüşhane haber: Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümüşhane haber: Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gümüşhane haber: Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gümüşhane habere göre Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Erikbeli yaylasından Özkürtün beldesine dönen MHP Kürtün İl Genel Meclis Üyesi Bayram Yiğit (57) yönetimindeki 28 DC 343 plakalı otomobil, Mustafa Deresi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Yiğit ve otomobilde bulunan Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi Muhtarı Cemal Çakmak (69) ağır yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Muhammet Çelik - 3. Sayfa

Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Özkürtün 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title