Son dakika haberi... Otluk alanda çıkan yangın korkuttu Son dakika haberleri... Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına anında müdahale ederek büyümesini engelledi. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, ilk belirlemelere göre yangının rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinden çıktığı tespit edildi - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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