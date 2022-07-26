Son dakika haberi! Otel sahibinin üzerine yürüyüp restoranı savaş alanına çevirdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otel sahibi ve otelde misafir olarak bulunan yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan kavga karakola taşındı. Sandalyelerin ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonları ve güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.

Kavga, Çenger Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otele giriş yaptıklarından beri havuz veya denize girmek yerine sürekli telefonla çekim yapan 4'er kişilik ailelerden oluşan 60 kişilik yabancı uyruklu grup, otel sahibi ile tartışma yaşadı. Otelin restoranında yaşanan tartışmada dillerini bilmediği misafirlerin tehditkar tavırlar sergilediğini iddia eden otelin sahibi ve yönetim kurulu başkanı Ramazan Aybek, söz konusu misafirlerin restoranı birbirine katmasının ardından Çenger Jandarma Karakoluna başvurdu.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, kavgaya karışan ailelerden bir üye daha sonra gelip Aybek'in 7 bin euro vermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Aybek ise parayı reddettiğini ve yaşadıkları tartışmalardan ötürü misafir kaybederek mağdur tarafın kendileri olduğunu öne sürdü.

"Programlanmış gibi en az 15-20 kişilik bir grup üzerime yürüdü"

Olayı anlatan otel sahibi ve yönetim kurulu başkanı Ramazan Aybek, grubun bir tur acentesi aracılığıyla otellerine geldiğini belirtti. Şahısların otele geldiğinden beri normal olmayan davranışlar sergilediğini öne süren Aybek, "Otelimize 13 Temmuz itibariyle Almanya'daki tur acentesi aracılığıyla 15 oda için 4'er kişiden oluşan 15 aile, yani yaklaşık 60 kişilik yabancı uyruklu, ancak Alman olmayan bir grup geldi. Bu grupta bulunan şahıslar ilk günden itibaren tatil amaçlı gelmediklerini çıkardıkları sorunlarla ortaya koydular. Hiç denize ve havuza girmeyen grup üyeleri sürekli ellerinde telefonlarla resepsiyonda, restoranda, barda sürekli çekim yapıp durdular. Olaydan birkaç gün önce yine resepsiyonda tartışma yaşamış olduğumuz aileden bir kadın, eliyle işaret ederek şahsıma karşı tehditkar harekette bulundu ama ben çalışanlarıma, acenteyle sürekli çalışmış olduğumuz ve saygımızdan dolayı hep alttan almalarını söyledim. Olay günü sabah 10.00 sıralarında bu gruptan iki kadın ellerinde kasede yulaf gevreği ile restoranda yanıma geldi. Ben onların dilini bilmiyorum, bir şeyler söyleyip sanki kaseyi ağzıma sokacak gibi uzatıp durdular ben de elimle uzaklaşmaları için ittim. Bu sırada sanki daha önceden programlanmış gibi en az 15-20 kişilik bir grup üzerime yürüdü. Tabakları, tezgahtaki yemekleri yerlere atmaya başladılar. Restoranda çalışanlar da bu duruma müdahale etti, kavgaya varan bir arbede yaşandı. Daha sonra iş karakola yansıdı. Çenger Jandarma Karakoluna giderek 4 kişilik bir aile şikayette bulunurken, olaya karışanların gerisi bu aşamaya müdahil olmadılar. Biz de kendilerinden, işletmemize vermiş oldukları zarardan dolayı şikayetçi olduk" dedi.

"7 bin euro vermem karışlığında davadan vazgeçeceğini söyledi"

Acenteyle yaptıkları görüşme sonrasında bu ailenin başka bir otele gönderilmesini sağladıklarını aktaran Aybek, "Bu aileyle birlikte 4 kişilik bir başka aile de otelden ayrıldı. 13 odadaki ailelerin tamamı otelde kalmaya devam etti. Olaydan 3 gün sonra resepsiyona geldiğimde otelden ayrılan ve karşılıklı davacı olduğumuz ailenin reisi olduğunu öğrendiğimiz kişi benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de dilinden anlayan başka bir misafirimiz aracılığıyla kendisiyle görüştüm. Şahıs 7 bin euro vermem karışlığında davadan vazgeçeceğini söyledi. Ben de asıl para vermesi gerekenin kendileri olduğunu, işletmeme zarar verdiklerini, kendilerine kesinlikle beş kuruş vermeyeceğimi söyledim ve otelden ayrılmasını istedim. Ayırılıp gitti. Bugün de öğrendim ki bu olayları baştan beri tezgahlayıp kameraya almışlar ve kendi istedikleri gibi servis etmişler. Bizim bir suçumuz olmadığı halde birçok müşterimiz yaşanan arbededen rahatsız oldu ve tatilini kesip gitti. Bu olayın mağduru onlar değil biziz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa