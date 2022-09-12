Son dakika haber | Ot yangınında güvercinler telef oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Ot yangınında güvercinler telef olduERZİNCAN Erzincan'da boş arsada çıkan ot yangınında kuş damında bulunan güvercinler telef oldu. Ot yangınında güvercinler telef oldu ERZİNCAN Erzincan'da boş arsada çıkan ot yangınında kuş damında bulunan güvercinler telef oldu. Olay, saat 03.21 sıralarında Erzincan merkez İnönü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş arsada bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken boş arsada bulunan üç adet kuş damındaki güvercinler dumandan etkilenerek telef oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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