Son dakika haberi | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika haberler... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden belirlenen 3 ev ile 1 iş yeri adresine eş zamanlı baskın yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteği yapılan baskınlarda U.Y., İ.M. ile M.T. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 3 gram metamfetamin, 1 kök Hint keneviri ile 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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