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Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı

Son dakika haberi... Osmaniye'de gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı

Son dakika haber... Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 6'sı av tüfeği 7'si tabanca olmak üzere 13 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 205 kişiden 11'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 2 adet çalıntı araç, 6 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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