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Son dakika haberi: Osmaneli'nde bina yangını

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Son dakika haberi: Osmaneli'nde bina yangını

Son dakika haberleri... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın dün gece saat 23.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Şehit Fehim Yavaş sokakta Nurettin ve Cengiz Onat kardeşlere ait 4 katlı binanın 3. ve 4. katında çıktı. Binadan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada 4. katın balkonunda bir kişi olduğunu fark eden polis ve zabıta ekipleri hemen binaya girerek balkonda bulunan 102 yaşındaki Ümmühan Onat'ı alarak dışarıya çıkarttılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Onat ambulansa alınarak kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Onat'ın herhangi bir hayati tehlikenin bulunmadığı öğrenilirken eletirik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaneli Bilecik İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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