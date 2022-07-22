Son dakika haberi! OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi Gelen son dakika haberine göre Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendiEdinilen bilgilere göre, olay, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Sivas Organize Sanayi bölgesinde çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir enerji firmasında meydana geldi. Firma içerisinde bulunan kimyasal yağ tankında biranda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 10'na yakın işçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken vücudunda yanıklar oluşan iki işçide hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! OSB'de yangın çok sayıda ekip sevk edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.