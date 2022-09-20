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Son dakika haberi | Ormanlık alanda yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre Ormanlık alanda yangın çıktı Ardahan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ormanlık alanda yangın çıktı

ARDAHAN - Ardahan'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ardahan Merkeze bağlı Dedegül ve Çetinsu köyleri arasında bulunan ormanlık alanında meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyünce alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle küçük fidanlar da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

İtfaiye Ardahan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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