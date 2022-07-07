Son dakika haberi: Orman yangınlarına karşı denetim Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarına karşı, Karadağ Ormanlık alanı girişinde denetim yaptı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarına karşı, Karadağ Ormanlık alanı girişinde denetim yaptı. Adıyaman genelinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra denetim ve gözetim faaliyetlerini de sürdürüyor. Ormanların milli servet, en büyük zenginlik ve yaşam alanlarımız olduğunu belirten polisler milli servetimiz, canımız, hayatımız, geleceğimiz ormanları korumamız gerektiği yönünde vatandaşları bilgilendirdi. Denetimlerde vatandaşlardan, ateş, duman ve şüpheli durumlarda 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulması rica edildi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Karadağ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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