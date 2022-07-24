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Son dakika haberi... Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Orman yangınında 2 hektarlık alan yandı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan yandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Meydan Köyü Kumlu Mevkiinde sigara izmaritinin atılmasıyla başladığı tahmin edilen yangın ilk olarak otluk alanda başladı. Yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

Adıyaman merkez, Besni, Gölbaşı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Olay yerine gelerek yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine AFAD ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kızılçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alan yandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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