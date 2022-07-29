Son dakika haberi... Orman işçisi kadın, kazada öldü Son dakika haberi... İzmir Seferihisar'da meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan orman işçisi kadın hayatını kaybetti. İzmir Seferihisar'da meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan orman işçisi kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Seferihisar Doğanbey Sakızağacı bölgesinde meydana geldi. Orman işletme müdürlüğüne ait aracın sürücüsü orman işçisi Nuran Beşbudak, Seferihisar kampına dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpmanın etkisiyle arabada bulunan işçi, araçtan dışarı fırladı. Araç, ancak takla atarak durabildi. Araçtan fırlayan Nuran Beşbudak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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