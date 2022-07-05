Son dakika haberi! Ordu'daki 'gürültü' cinayeti katil zanlısı adliyede

Ordu'da, komşular arasında gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunun tabancayla vurularak öldürülmesi olayı katil zanlısı baba ile oğlu, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref I.(52) isimli komşu, Gökhan Kurt (46) ve oğlu Batuhan Kurt (23) ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre Şeref I., o esnada aracıyla uğraşan komşularına 'yarın çalışacağını, gürültü yapmamalarını' söyledi. Komşuların bina önündeki tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şeref I., tabancayla baba Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıslar, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği alanda polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, zanlı Şeref I. ile kendisine yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alınan oğlu Mert I., geniş güvenlik önlemleri dahilinde emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Katil zanlısı baba ve cinayette kendisine yardım ettiği iddia edilen oğlu Mert I., Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç ile adliyeye sevk edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa