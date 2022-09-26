Son dakika haberi... Ordu'da terör örgütleri ile iltisaklı 14 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ordu'da 2022 yılı içerisinde 9 aylık süre içerisinde PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleri ile iltisaklı olan 14 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da 2022 yılı içerisinde 9 aylık süre içerisinde PKK, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleri ile iltisaklı olan 14 kişi gözaltına alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı 9 aylık dönem içerisinde Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör olaylarının önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 5 PKK/YPG terör örgütü, 2 DAEŞ terör örgütü, 7 FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen toplam 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Bu şahıslardan 7'si adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilirken 1'i sınır dışı edildi. 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör olaylarının önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için operasyonel faaliyetlere aralıksız devam edildiği belirtildi. - ORDU