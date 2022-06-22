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Son dakika haberi! Operasyonda kapıyı açmayıp polisi polise şikayet etmeye kalktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: - Operasyonda kapıyı açmayıp polisi polise şikayet etmeye kalktı Adana'da narkotik ekipleri torbacılara yönelik yaptığı operasyonda kenevir olduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp "sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet...

- Operasyonda kapıyı açmayıp polisi polise şikayet etmeye kalktı

Adana'da narkotik ekipleri torbacılara yönelik yaptığı operasyonda kenevir olduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp "sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet edeceğim" dedi

Polis kapıyı levye ile açıp içeri girdiğinde damda Hint keneviri ekili olduğunu ve söküldüğünü tespit etti

ADANA - Adana'da narkotik ekipleri torbacılara yönelik yaptığı operasyonda kenevir olduğu öne sürülen evin sahibi kapıyı açmayıp "sizin polis olduğunuzu nerden bileyim, belki teröristsiniz, durun şimdi polisi arayacağım sizi şikayet edeceğim" derken, polisin girdiği evin damında Hint keneviri çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 17 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, girdikleri evlerde, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli Savaş T.'nin (28), Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki evine de baskın yapıldı. Polis, evin kapısının açılmaması üzerine duvardan atlayarak bahçeye girdi. Savaş T.'nin eşi D.T. (24), 2 katlı müstakil evin kapısını çalan polisleri, "Siz kimsiniz? Polis olduğunuzu nereden bilelim? Belki de teröristsiniz. Şimdi polisi arıyorum sizi şikayet edeceğim" diye bağırarak oyaladı. Bu sırada Hint keneviri kokusu alan polis, evin balkon kapısını levye ile açarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, çatıdaki kümesin içindeki saksılara ekilmiş 33 kök Hint kenevirinin söküldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada saksılardan sökülen Hint kenevirleri, evin çevresine atılmış halde bulundu. Bu arada evin damında dövüş horozları da bulundu. Bununla ilgili de yasal işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Narkotik Kenevir Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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