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Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Operasyona Kütahyalı şehidin adı verildi

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyona, Kütahya Şehit Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verildi.

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyona, Kütahya Şehit Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verildi.

Kütahya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandama Komutanlığı'nda 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren düzenlenen operasyona, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken 1 Ekim 2015 tarihinde askeri konvoyun geçişi esnasında terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin patlatılması sonucu şehit olan Kütahya Tavşanlılı Jandarma Uzman Çavuş Hasan Büber'in adı verilmiştir" denildi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzman Çavuş, Kütahya, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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