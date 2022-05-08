Son dakika haberi: Önce düştü sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı: Hırsızlık anı kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika haberi: Önce düştü sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı: Hırsızlık anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Ankara'nın Pursaklar ilçesinde hırsızlık için girdiği markette önce düşen ardından çalmaya çalıştığı içecekler üzerine patlayan hırsız kameraya yansıdı.

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde hırsızlık için girdiği markette önce düşen ardından çalmaya çalıştığı içecekler üzerine patlayan hırsız kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesinde bir markete 1 saat içinde iki defa gelen hırsız, önce çıktığı suların üzerinden düştü, sonraki gelişinde de enerji içeceklerini çalmak isterken içecekler patladı. Hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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