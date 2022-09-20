Son dakika haberi... Okuldan kablo hırsızlığı kamerada

Okuldan kablo hırsızlığı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okulun duvarına tırmanarak kestiği bakır kabloları çalan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan bir okulun kabloları kesilerek çalındı. Sabah açılan okulda kabloların çalındığı fark edilmesi üzerine ise Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahsın akşam 20.55 sıralarında okulun bahçesine girdiği, binanın dışında bulunan bir boruya tutunarak duvara tırmandığı belirlendi. Kabloları kesen şahsın saat 21.04 sıralarında ise elindeki kablolarla birlikte okul bahçesinden çıkması yer aldı. Yaklaşık 9 dakika süren hırsızlık olayının ardından ise şahıs kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şahsın C.A. olduğunu belirlerken, düzenlediği operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Şahıs yasal işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.