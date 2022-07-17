Son dakika haberi... Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika 3. sayfa haberi: Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada Küçükçekmece'de, gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca, olay büyüdü.

Oğluyla kavga eden şahsı sopayla kovalayan anne kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, gençlerin kavgasına birinin ailesi de dahil olunca, olay büyüdü. Bir kadın eline aldığı sopa ile oğlu ile kavga eden adamı kovalayıp dövdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi nedeniyle şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın elinde sopayla gence saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri ise şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı. Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü.

Kadının sopayla saldırdığı ile polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title