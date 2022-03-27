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Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Harman Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde bulunan bir evin odunluğunda yangın çıktı. Durumu fark eden bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri; alevlere müdahale ederken, yangın çevredeki tarihi binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi... Odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Kayseri, Yangın, Talas, 3. Sayfa, Haberler

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