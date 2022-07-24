Son dakika haberi | Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı Son dakika haberler: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek davlumbazın yanmasına sebep oldu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ocakta unutulan yemek davlumbazın yanmasına sebep oldu. Olay, Mustafa Paşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede ocakta unutulan yemek davlumbazı yaktı. Daire sakinleri, panikleyerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairenin mutfak kısmında ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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