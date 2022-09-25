Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 15 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 15 ölü

Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki Ruwan Jema kasabasındaki bir cami silahlı saldırganların hedefi oldu. Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen saldırıda, silahlı grup cuma namazı kılmak için camiye gelenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinlerinden Amimu Mustapha olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Motosikletleriyle camiye gelen saldırganlar içeriye girerek bize ateş açtı" ifadelerini kullandı.

Ağır silahlı saldırganlar, son 2 yılda Nijerya'nın kuzeybatısında binlerce kişiyi kaçırdı ve çok sayıda kişiyi de öldürdü. - ABUJA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nijerya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title