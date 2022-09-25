Son dakika haberi! Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 15 ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki Ruwan Jema kasabasındaki bir cami silahlı saldırganların hedefi oldu. Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen saldırıda, silahlı grup cuma namazı kılmak için camiye gelenlerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinlerinden Amimu Mustapha olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Motosikletleriyle camiye gelen saldırganlar içeriye girerek bize ateş açtı" ifadelerini kullandı.

Ağır silahlı saldırganlar, son 2 yılda Nijerya'nın kuzeybatısında binlerce kişiyi kaçırdı ve çok sayıda kişiyi de öldürdü. - ABUJA