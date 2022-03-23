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Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika haberler: Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 14- 21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramalarda, 342 gram esrar, 208,68 gram bonzai, 21,31 gram eroin, 4,73 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Niğde'de Narko ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - NİĞDE

Son dakika haberi | Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 21 Mart, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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