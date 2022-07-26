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Son dakika haberi! Nevşehir polisinden eş zamanlı uygulama

Son dakika haberi! Nevşehir polisinden eş zamanlı uygulama

Son dakika haber: Nevşehir'de kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

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Nevşehir'de kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis olaylarını engellemek için Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde 23 ekip, 70 personelin katılımıyla, eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda toplam 103 iş yeri kontrol edildi, 610 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetlemelerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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