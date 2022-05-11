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Son dakika haberi: Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde meydana gelen hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde meydana gelen hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dadağı köyünde nitelikli hırsızlık olayı meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli hırsızlık olayını Ö.E. ve G.E.'nin yaptığını belirledi. Çalınan malzemeler ile birlikte yakalanan G.E. ve Ö.E. Jandarmada ki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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