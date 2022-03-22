Son dakika haberi... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri İsabeyli Mahallesi'ndeki bir şahsı takibe aldı. Adli makamlardan şahsın ev ve arabası için alınan arama kararı sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda evde ve arabada yapılan aramalarda 2365 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 6 adet 9 mm fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 29 bin 650 TL nakit para ele geçirildi. Ev sahibi ve evde bulunan 5 kişi olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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