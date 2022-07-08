Son dakika haberi: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara, hap ve ekipman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği ekipleri bu hafta gerçekleştirdiği operasyonlarda, toplam 6 iş yeri, ikamet ve 4 adet araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 13 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 140 bin adet boş makaron, 7 bin 800 adet kaçak yaprak sigara kağıdı, 66 kg kaçak tütün, ile 4 adet sigara sarma makinesi 4 bin adet cinsel içerikli hap, macun, 4 adet sigara sarma makinesinde kullanılan 3 komperasör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak toplam 6 şahsa adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa