Son dakika haberi: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Nazilli'de kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara, hap ve ekipman ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara, hap ve ekipman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği ekipleri bu hafta gerçekleştirdiği operasyonlarda, toplam 6 iş yeri, ikamet ve 4 adet araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 13 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 140 bin adet boş makaron, 7 bin 800 adet kaçak yaprak sigara kağıdı, 66 kg kaçak tütün, ile 4 adet sigara sarma makinesi 4 bin adet cinsel içerikli hap, macun, 4 adet sigara sarma makinesinde kullanılan 3 komperasör ele geçirildi. Olayla ilgili olarak toplam 6 şahsa adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title