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Son dakika haberi: Narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haberleri... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda A.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan aramada; 20 gram eroin, 1.05 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili ekiplerce 6 şüpheli şahsa işlem yapılırken, A.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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