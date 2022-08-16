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Son dakika haberi! Narkotik köpek timi eşliğinde kenevir operasyonu

Son dakika haberi! Narkotik köpek timi eşliğinde kenevir operasyonu

Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek timi eşliğinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek timi eşliğinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda Çapaklı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö.'nün (29) ormanlık alana Hint keneviri ektiğini tespit etti. Narkotik Köpek Timi unsurlarının katılımı ile ormanlık alana operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ormanlık alanda boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında değişen 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli A.Ö. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve yasal dışı kenevir ekimi' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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