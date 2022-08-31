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Son dakika haberi! Namibya'da uçak düştü: 5 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Namibya'da uçak düştü: 5 ölü

Son dakika haber... Namibya'nın Impalila Adası'nda düşen uçakta bulunan 4 kişilik Alman aile ve pilot hayatını kaybetti.

Namibya'nın Impalila Adası'nda düşen uçakta bulunan 4 kişilik Alman aile ve pilot hayatını kaybetti.

Namibya'nın Impalila Adası'na tatile giden Alman aile düşen uçakta hayatını kaybetti. Yerel saatle 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cessna 210 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Uçakta bulunan anne, baba, 2 çocuk ve pilot yaşamını yitirdi. Polis Sözcüsü Elifas Kuwinga tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Kaza raporunun tamamı kısa süre içerisinde teslim edilecektir" denildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Impalila Adası, yaban hayvanları ve doğal güzellikleriyle turistlerin gözde tatil mekanları arasında yer alıyor. - WİNDHOEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Namibya Pilot 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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