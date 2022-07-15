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Son dakika haberi... Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı Beyoğlu'nda Muzevi mezarlığında mezar taşlarının tahrip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Musevi mezarlığına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Muzevi mezarlığında mezar taşlarının tahrip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı yaşları küçük 5 çocuğun gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bulunan Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarının tahrip edilmesi ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipleri Çarşamba günü 17.00 sıralarında yaşları küçük 5 çocuğun mezarlığa gelerek mezar taşlarının kırdıklarını belirledi. 81 adet mezarlığın mermer taşlarının kırıldığını belirleyen ekipler yaşı küçük 5 çocuğu yakalayarak ifadesine başvurdu. Çocukların ifadelerinde parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtığını ve eğlence amacıyla mezar taşlarını kırdıklarını söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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