Son dakika haberi! Muğla Valisi Tavlı önce denetimlere katıldı sonra iftarını Jandarma ve emniyet birimleri ile yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ve Datça ilçelerine kara yolu ile tek giriş noktası Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında bayram öncesi yol denetimlerine katıldıktan sonra Jandarma ve Emniyet ekipleri ile iftar yaptı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Güney Ege Sahil Güvenlik Kom. Yarbay Süleyman Ercan ve birim amirleri ile birlikte önce ilçe giriş noktası olan Çetibeli kontrol noktasında yapılan denetimleri ziyaret etti. Vali Tavlı denetimler hakkında bilgiler aldı, sürücüler ile bayramlaştı, ardından İl ve İlçe Jandarma komutanlığı tarafından düzenlenen İftar programına katıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa